Pontecagnano Faiano, attraversamenti rialzati per la sicurezza stradale L'intervento ha avuto un costo di oltre 100mila euro

L’Amministrazione Comunale di Pontecagnano Faiano ha previsto l’installazione di attraversamenti rialzati in asfalto stampato e segnaletica orizzontale e verticale al fine di limitare il rischio di incidenti sulle strade cittadine. Diverse le aree interessate dall’intervento, finanziato lo scorso anno per un valore di oltre 100 mila euro: la SS18, che attraversa il centro; via Picentino, Corso Umberto I e via Italia; la SP175 lungo la litoranea; Faiano. Le zone in questione sono state individuate previa analisi del livello di pericolosità delle arterie e della tendenza degli automobilisti a non rispettare i limiti imposti.

“Grazie ad un lavoro di squadra mirato e ben organizzato, abbiamo raggiunto un risultato significativo, che produrrà effetti positivi sul nostro territorio. Alcune arterie erano state confuse per delle piste: da questo momento tutti capiranno che correre in strada non è un gioco, ma una consuetudine con cui si rischia la propria vita e quella degli altri. Confidiamo in una nuova consapevolezza e nel rispetto del codice della strada, che saranno favoriti da questi strumenti indispensabili e funzionali”, ha commentato il consigliere con delega alla Manutenzione, Gaetano Nappo.

“Non si ferma il lavoro messo a punto da questa Amministrazione sul fronte della sicurezza. Dopo aver fronteggiato l’apertura di nuove attività commerciali e dell’aeroporto, dopo essere intervenuti sulla videosorveglianza, oggi ci dedichiamo all’installazione di strumenti tesi a dissuadere gli automobilisti dal percorrere le strade cittadine con velocità che mettono seriamente a rischio la pubblica incolumità. Ovviamente questa non è che la prosecuzione di un progetto ben più ampio, che appunto mira all’attuazione di misure preventive e reattive per tutelare la sicurezza sul nostro territorio, dove sussistono delle criticità che ci impegniamo ed impegneremo a fronteggiare”, ha affermato la vice sindaco, delegata alla Polizia Municipale ed alla Sicurezza Nunzia Fiore.

“Diamo inizio ad una serie di interventi che ci aiuteranno a gestire il traffico veicolare in modo più ordinato e sicuro, impedendo di fatto ad auto, moto e simili di procedere a velocità sostenuta, aumentando il rischio di incidenti. Ci tengo a ringraziare la vice sindaco, delegata alla Polizia Municipale ed alla Sicurezza Nunzia Fiore per aver fortemente voluto questo tipo di attività tesa a scongiurare i pericoli per chi attraversa suddette strade, supportata dal comandante del Corpo di polizia municipale Antonio Vecchione e tutti i suoi agenti, ed il consigliere Gaetano Nappo, quale referente politico del Settore Manutenzione con il responsabile di settore Mario Borrelli. Resta necessario associare a questi lavori un alto livello di prudenza, di senso civico e di responsabilità a cura dei cittadini”, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Lanzara.