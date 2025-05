Cava de' Tirreni, la Regione stanzia 6 milioni di euro per la rete fognaria Il sindaco Servali: "Risolveremo le maggiori criticità nella collettazione fognaria"

Sono stati presentatati stamattina a cava de' Tirreni i primi interventi a seguito del finanziamento di 6 milioni di euro dalla Regione Campania – PR Campania, FERS 2021/2027 – Obiettivo Policy 2 – Asse II – O.S. 2.5 - Azione 2.5.1. per il completamento della rete fognaria cittadina.

Alla conferenza stampa, che si è tenuta nel salone di Rappresentanza del Palazzo di Città, hanno partecipato il sindaco Vincenzo Servalli, il vicesindaco con delega all’Ambiente, Nunzio Senatore, il presidente di Ausino Spa, Mariano Agrusta e il responsabile tecnico di Ausino, Giuseppe Vitagliano.

“In questi anni abbiamo svolto con Ausino un lavoro di una straordinaria importanza - afferma il sindaco Servalli - di miglioramento della nostra rete fognaria. Questo ulteriore finanziamento, il più alto della Regione, di 6 milioni di euro, ci consente di risolvere, in via prioritaria, le maggiori criticità nella collettazione fognaria che si riversa nel fondovalle, e anche di continuare nel programma di estendere la rete fognaria nelle zone collinari. Ringrazio il vicepresidente della Regione con delega all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola per l’attenzione riservata alla città”.

Il presidente di Ausino, Mariano Agrusta ha sottolineato il grande impegno di Ausino, di concerto con l’Amministrazione Servalli, che in questi anni ha portato a raggiungere importanti traguardi nel realizzare nuovi tratti fognari e ammodernare quelli diventati orami non più adeguati ai tempi. L’obiettivo è arrivare alla completa estensione della rete fognaria su tutto il territorio comunale.

“Gli interventi previsti con questo finanziamento di 6 milioni di euro - afferma il vicesindaco con delega all’Ambiente Nunzio Senatore - insieme al complesso dei lavori realizzati in questi anni nella gestione della rete fognaria, dopo l’eliminazione dei campi container, è certamente quello di maggior importanza perché impatta direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sulla salvaguardia del nostro territorio”.

Nel merito degli interventi previsti dal finanziamento è intervenuto Giuseppe Vitagliano; saranno realizzati due nuove linee fognarie separate per acque bianche sulla statale 18 nel tratto tra via Atenolfi a via Degli Aceri che si aggiungono a quelle esistenti ma che non sono più adeguate a sostenere gli attuali carichi non solo di urbanizzazione ma anche delle mutate condizioni climatiche relative alle piogge. Nuovo collettore fognario anche tra la frazione Santa Maria del Rovo e viale Mazzini e saranno risolte anche le criticità alle località Casa Riceri, Mezzano e Li Curti, di San Martino e Novelluzza. Ulteriori interventi saranno inoltre previsti in altre aree cittadine in relazione alle priorità che saranno individuate tra gli uffici tecnici comunali e di Ausino.