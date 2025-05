Scafati, Noi Moderati: "Dopo un anno, una vittoria per la legalità e la salute" Discussione in consiglio comunale sul regolamento per l’installazione delle antenne di telefonia

"Una lotta per la legalità". Con queste parole esordiscono i consiglieri di maggioranza di Noi Moderati, Maria Berritto e Luigi Cavallaro, dopo la discussione avvenuta ieri sera in consiglio comunale sul regolamento per l’installazione delle antenne di telefonia mobile.

Le dichiarazioni



"Questa è una battaglia che portiamo avanti da mesi senza mai arretrare, con l’obiettivo di definire un regolamento chiaro per l’installazione degli impianti su tutto il territorio. Dopo una serie di confronti nelle commissioni e diversi incontri all’interno del gruppo Noi Moderati, abbiamo raggiunto una posizione netta: Scafati necessita di un regolamento serio per la gestione del piano antenne in tutta la città", hanno dichiarato Luigi Cavallaro e Maria Berritto. I consiglieri hanno ricordato il forte impegno del gruppo Noi Moderati nel sostenere questo progetto, ponendo fine a un periodo di eccessiva liberalizzazione delle installazioni.

"Finalmente, siamo arrivati a una normativa chiara, capace di offrire risposte concrete a tutta la cittadinanza", hanno aggiunto, evidenziando l’importanza del provvedimento per il futuro del territorio.



I consiglieri Berritto e Cavallaro hanno inoltre sottolineato che "è finalmente giunto in consiglio comunale il Regolamento per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e per la tutela della salute pubblica, che si fonda sul potere regolamentare riconosciuto dall'ordinamento ai Comuni".



Grazie a questo regolamento si stabilisce che, decorso il termine previsto senza un provvedimento espresso, si formerà il silenzio assenso solo nel caso in cui la domanda da parte dei gestori sia completa di tutta la documentazione. Inoltre, qualora l'ente lo ritenga necessario, potrà indire una conferenza di servizi.

"Finalmente si mette un punto fermo su quella che è la localizzazione degli impianti, definendo le aree sensibili e le zone di installazione condizionata all'interno del territorio comunale", hanno proseguito Berritto e Cavallaro. Viene inoltre previsto un catasto degli impianti radioelettrici esistenti sul territorio.



Un altro punto fondamentale è la destinazione dei proventi: "Con il presente regolamento la ripartizione dei proventi derivanti dagli oneri delle procedure autorizzative saranno allocati in appositi capitoli vincolati destinati al monitoraggio e al controllo, all’informazione, alla sensibilizzazione e alla riqualificazione ambientale e paesaggistica".

I componenti di Noi Moderati hanno ribadito di non essere assolutamente contrari all'installazione delle antenne sul territorio, ma chiedono con forza che venga applicato il suddetto regolamento al fine di disciplinare l'installazione delle antenne in modo chiaro e controllato. "Scafati è casa nostra e nessuno può venire a dettare regole, se non nel rispetto della legge e dei regolamenti", hanno concluso i consiglieri. "Finalmente, dopo un lavoro congiunto della Commissione Bilancio e Urbanistica, i consiglieri di Noi Moderati possono gridare vittoria su un lavoro che è durato oltre un anno".