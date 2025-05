Capaccio, il neo-sindaco Paolino dopo la vittoria: "Ora subito al lavoro" "Sentiamo una grande responsabilità, sarà un percorso non privo di ostacoli ma ce la faremo"

“La mia vittoria è stata il frutto di un lavoro di squadra, di un impegno programmatico e di uno stile istituzionale che ha convinto i cittadini. Siamo orgogliosi dell’affermazione elettorale che abbiamo, però, già messo alle spalle. Ora siamo al lavoro per costruire, con uno sguardo rivolto esclusivamente al futuro, la “nuova” Capaccio Paestum”. Così il sindaco Gaetano Paolino dopo la vittoria alle amministrative.

“Sentiamo una grande responsabilità, sarà un percorso non privo di ostacoli. Dal primo giorno abbiamo tracciato la rotta: partecipazione, trasparenza, concretezza. Abbiamo bisogno dei cittadini, delle migliori energie. Soprattutto abbiamo bisogno di crederci, di ritrovare fiducia, di ritrovare il senso di appartenenza, l’orgoglio di questa comunità. Nessuna promessa facile, ma dedizione totale e impegno costante”.

Le sfide sul tavolo sono tante: dal rilancio economico alla riqualificazione urbana, dalla partecipazione civica all’ottimizzazione dei servizi locali all’attuazione del piano di riequilibrio. “Poi dobbiamo mantenere alta l’attenzione sul territorio – prosegue Paolino – come primo intervento avvieremo nei prossimi giorni un piano straordinario di manutenzione e cura del territorio perché dobbiamo prepararci ad accogliere al meglio i tanti turisti che arriveranno in questi mesi”.

Sulla campagna elettorale appena archiviata, il sindaco Gaetano Paolino aggiunge: “L’abbiamo condotta con stile e senso di responsabilità verso la città. La campagna elettorale ha assunto negli ultimi giorni toni molto aspri, con attacchi personali beceri. Mandiamo in archivio anche quelli. Ringrazio i candidati avversari per l'impegno comunque profuso per costruire il futuro di Capaccio Paestum e ribadisco l'apertura della nuova amministrazione a tutti i contributi al di là di ogni divisione politica”.