Nocera: approvata acquisizione del binario dismesso Bivio Grotti Il Comune si prepara per la stipula del rogito

Acquisito al patrimonio comunale il “tratto di linea dismessa Bivio Grotti”, l’amministrazione di Nocera Inferiore procede a concretizzare la procedura di rogito del Compendio Immobiliare di Rete Ferroviaria.

I dettagli

La Linea dismessa è situata nei pressi dell’Ospedale Umberto I e, in passato, si estendeva fino a Codola, lambendo Tribunale e Stadio Comunale. Con tale acquisizione l’amministrazione, guidata dal sindaco, Paolo De Maio, darà vita ad un progetto di riqualificazione totale dell’area e alla creazione di una nuova arteria viaria mirata al miglioramento della mobilità urbana e al deflusso del traffico.

In particolare, il nuovo sbocco mirerà a ridurre il traffico nella zona dell’Arenula mettendo in collegamento Viale San Francesco con via Buscetto. Nel dicembre scorso la Giunta comunale aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo tronco stradale. Costo totale per l’acquisizione è di € 104.260,00.

Dopo le prime interlocuzioni intrattenute con RFI, sin dall’insediamento dell’amministrazione De Maio, iniziate per il tramite del consigliere regionale Luca Cascone, è arrivata la svolta da parte di Ferservizi, attraverso le previsioni di tutte le particelle interessate, con il contributo della consigliera comunale Tonia Lanzetta.

“Grande soddisfazione per un obiettivo che era nei programmi elettorali degli ultimi decenni della città. Una svolta che ci consentirà di dare un forte contributo a migliorare la mobilità nel territorio“, dichiara il sindaco Paolo De Maio.