Comuni, Ferrante (Mit), Incontro al Mef su stabilità finanziaria Sarno "Rappresentano l’avamposto dello Stato e devono ricevere tutto il supporto necessario"

“I Comuni svolgono un ruolo essenziale per le comunità, rappresentano l’avamposto dello Stato e per questo devono ricevere tutto il supporto necessario per garantire la continuità amministrativa.

I dettagli

Nell’ambito del delicato scenario riguardante il Comune di Sarno dopo la recente sentenza della Cassazione sui risarcimenti per l’alluvione del ‘98, che con grande senso istituzionale il gruppo di Forza Italia Sarno ha voluto portare alla mia attenzione, ho promosso un incontro presso il Ministero dell’Economia per valutare le possibili prospettive future relative alla stabilità finanziaria dell’ente.

All’incontro, presieduto dalla Sottosegretaria Sandra Savino che ringrazio per la preziosa disponibilità, il sindaco Francesco Squillante ha potuto esporre le criticità derivanti dalla sentenza in un clima di confronto costruttivo. Il dialogo tra Governo e Comune proseguirà nel segno della sinergia istituzionale con l’obiettivo prioritario di tutelare gli interessi dei cittadini”. Lo dichiara in una nota il deputato campano di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.