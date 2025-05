Risarcimenti post-frana di Sarno, Squillante: "Serve soluzione sostenibile" Il sindaco ha incontrato a Roma il sottosegretario al MEF, Sandra Savino

Il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, è stato ricevuto a Roma da Sandra Savino, sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per affrontare la questione dei risarcimenti legati alla frana del 1998 a Sarno.

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha illustrato una serie di proposte, tutte orientate a una soluzione definitiva della vicenda, nel pieno rispetto delle sentenze e con l’obiettivo imprescindibile di non gravare sui cittadini.

“Ringrazio l’onorevole Savino per l’attenzione e la disponibilità dimostrate - ha dichiarato il sindaco Francesco Squillante -. Come Amministrazione, abbiamo presentato proposte chiare, ma restiamo disponibili a valutare ogni ulteriore ipotesi che possa condurre, in tempi rapidi, alla chiusura di una questione che si trascina da troppo tempo. Ciò che conta, per noi, è che si arrivi a una soluzione equa e sostenibile, che non scarichi il peso sui cittadini della nostra città”.

Il sindaco Squillante ha ringraziato il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, per aver reso possibile l’incontro con l’onorevole Savino, al quale hanno preso parte anche l’assessore al Contenzioso, Crescenzo Correa, il consigliere comunale Elio Cascella, la segretaria generale, Teresa Marciano, il dirigente dell’Area Risorse Economiche, Salvatore Mazzocca, e l’avvocato Michelina D’Acunto, dell’ufficio legale e contenzioso dell'Ente.