Fisciano supera l’85% di raccolta differenziata con il piano "CambiaMenti" "Un modello di successo, un traguardo importante"

A un anno dal lancio del nuovo piano di raccolta differenziata “CambiaMenti”, il Comune di Fisciano festeggia un traguardo importante: l’85,08% di raccolta differenziata raggiunto nell’arco dei primi dodici mesi. Un risultato significativo che testimonia l’efficacia del nuovo sistema di gestione dei rifiuti e l’impegno corale della cittadinanza, di Fisciano Sviluppo S.p.A., dell’Università degli Studi di Salerno e dei partner nazionali come CONAI.

Il piano

Il piano, avviato l’1 aprile 2024 con il supporto di CONAI, si è proposto come una strategia concreta per migliorare la gestione dei rifiuti urbani, ridurre l’impatto ambientale e promuovere buone pratiche civiche. I dati parlano chiaro: nell’ultimo anno sono stati raccolti oltre 8,2 milioni di kg di rifiuti, di cui circa 7 milioni correttamente differenziati, con una riduzione del rifiuto indifferenziato di oltre 54 tonnellate rispetto all’anno precedente. «Siamo qui a distanza di un anno dall’inizio del nuovo piano per valutare i miglioramenti ottenuti sul nostro territorio – ha dichiarato il sindaco di Fisciano, dott. Vincenzo Sessa –.

È doveroso ringraziare innanzitutto i nostri concittadini, che continuano a darci grandi soddisfazioni migliorando ogni anno sia la percentuale che la qualità della raccolta differenziata. Un plauso particolare va a Fisciano Sviluppo e ai suoi operatori, all’Università per la preziosa collaborazione e naturalmente al CONAI per il supporto tecnico e progettuale». Il sindaco ha ricordato che nel 2023 la percentuale di differenziata era dell’83,50%, mentre oggi ha superato l’85%: «Numeri altissimi, soprattutto considerando la complessità del nostro territorio: Fisciano si estende su oltre 33 km² con 11 centri abitati e ospita l’Università degli Studi di Salerno, che incide fortemente sulla produzione pro capite di rifiuti. Eppure, grazie all’impegno comune, siamo riusciti anche a migliorare la qualità della raccolta, portando il Comune nella prima fascia di qualità per tutti i consorzi, con evidenti ricadute positive sulle tariffe. Nel 2023 abbiamo ridotto la tassa rifiuti del 20%, nel 2024 del 10%, e continueremo su questa strada anche nel 2025. Differenziare, dunque, non significa solo rispettare l’ambiente, ma anche pagare meno tasse».

Soddisfazione anche da parte dell’Università di Salerno, presente con il waste manager Franco De Martino, che ha sottolineato l'importanza del progetto anche dal punto di vista sociale: «Oltre alla riduzione dell’impatto ambientale, uno degli obiettivi centrali è stato rafforzare la consapevolezza nella comunità accademica. Ogni comportamento, ogni gesto, ogni scelta di studenti e lavoratori del campus ha un impatto reale. E lavorare sulla responsabilizzazione individuale è fondamentale per ottenere risultati significativi». Piazza Umberto I 84084 – Fisciano (SA) tel. 089 95.01.511 www.comune.fisciano.sa.it ufficiostampa@comune.fisciano.sa.it Sulla stessa linea la testimonianza di Maria Concetta Dragonetto, dell’area progetti territoriali Centro-Sud del CONAI: «Mi congratulo con l’amministrazione comunale e con Fisciano Sviluppo per i risultati raggiunti.

Aumentare di due punti percentuali la raccolta differenziata in un contesto già virtuoso è tutt’altro che semplice. Il fattore decisivo è stata la sinergia costante tra tutti i soggetti coinvolti, in particolare nell’area universitaria, che rappresenta una sfida logistica e operativa. Non si è trattato solo di raccolta, ma di un vero e proprio percorso culturale, con campagne informative e interventi mirati. Siamo ora in una fase di progettazione di nuove attività per l’autunno, con iniziative di comunicazione rivolte a tutte le utenze universitarie – studenti, docenti e personale – con l’obiettivo di incrementare ancora di più questi numeri». Il piano “CambiaMenti”, fortemente voluto dal Comune di Fisciano e sostenuto da Fisciano Sviluppo S.p.A., si conferma quindi non solo un successo operativo, ma un modello replicabile di economia circolare, sostenibilità e coinvolgimento civico. Un’azione concreta per un futuro più pulito e responsabile.