Baronissi, in arrivo nuove alberature per una città più verde e sana Il progetto è stato approvato in giunta, preziosa la sinergia con il comitato Ambiente e salute

Una città più verde, più sana e sempre più attenta al futuro. Con una delibera approvata all’unanimità, la Giunta Comunale di Baronissi dà il via libera a un nuovo intervento a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Su proposta del comitato “Ambiente e Salute Valle dell’Irno”, sarà avviata la piantumazione di Aceri Ricci in aree strategiche della città. L’obiettivo è chiaro: contribuire in modo concreto alla riduzione dell’anidride carbonica (CO2) e delle polveri sottili (PM10), due tra gli inquinanti atmosferici più dannosi per la salute pubblica.

Il progetto si inserisce in una visione più ampia di città sostenibile, che guarda al futuro puntando su qualità dell’aria, benessere urbano, tutela del verde e valorizzazione degli spazi pubblici. Il Comune di Baronissi si conferma così tra le amministrazioni più attive nella provincia di Salerno sul fronte delle politiche ambientali, dimostrando ancora una volta che la collaborazione tra enti pubblici e cittadinanza attiva può generare risultati concreti e duraturi.

“Il Comune di Baronissi, fin dagli anni ’90, ha intrapreso un percorso coerente e responsabile verso la sostenibilità ambientale. Abbiamo scelto di mettere al centro delle nostre politiche la tutela dell’ambiente e della salute pubblica, attraverso azioni concrete e misurabili. La piantumazione degli Aceri Ricci rappresenta un passo in avanti importante: non solo per l’effetto benefico sull’aria che respiriamo, ma anche per la bellezza e la funzionalità che questi alberi porteranno nei nostri spazi urbani. La proposta del comitato Ambiente e Salute Valle dell’Irno dimostra quanto sia prezioso il contributo delle associazioni locali. Insieme possiamo costruire una città migliore, più verde, più vivibile, più sana. Questo progetto ne è la prova concreta”, spiega la sindaca di Baronissi Anna Petta.

L’intervento avverrà in due fasi distinte, per garantire una pianificazione efficace e sostenibile, anche in termini di manutenzione del verde pubblico e di integrazione con la viabilità e l’arredo urbano esistenti.

L’assessore all’Ambiente, Alfonso Farina, ha illustrato nel dettaglio i luoghi e i tempi dell’iniziativa: “La prima fase prenderà il via nell’autunno del 2025 e interesserà l’area del parcheggio di via don Minzoni, uno spazio che sarà riqualificato anche dal punto di vista paesaggistico. La seconda fase si svolgerà nel 2026 e coinvolgerà l’area antistante le piazzole mercatali in via dei Greci, una zona frequentata e visibile, dove l’intervento potrà avere un impatto ambientale e sociale ancora più rilevante. Gli Aceri Ricci sono stati scelti non solo per la loro efficacia nell’assorbire CO2 e trattenere le polveri sottili, ma anche per la loro resistenza, la capacità ombreggiante e il valore estetico. Questa operazione si inserisce in un quadro più ampio che include la sostituzione dell’illuminazione pubblica con lampade a LED, l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici comunali, e altre azioni di efficienza energetica e resilienza ambientale”.

Il presidente della Commissione Ambiente, Antonio Santoro, ha dichiarato: “Gli alberi non sono solo elementi ornamentali, ma veri e propri alleati nella lotta contro l’inquinamento. Scegliere di piantarli in autunno significa rispettare i loro ritmi biologici: durante l’estate, a causa delle alte temperature e dello stress idrico, il trapianto potrebbe compromettere la loro sopravvivenza. Con questo approccio, tuteliamo il verde, l’ambiente e l’investimento della collettività”.

È importante sottolineare che la piantumazione avverrà in autunno proprio per evitare stress ambientali agli alberi, che soffrirebbero in estate a causa del caldo intenso.

Il Comune di Baronissi ha inoltre accolto con convinzione la proposta presentata dal comitato “Ambiente e Salute Valle dell’Irno”, guidato dal referente Antonio D’Auria, confermando il valore del contributo delle realtà civiche nella definizione delle politiche pubbliche.

“L’iniziativa è frutto di una proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale e le realtà associative del territorio, in particolare il Comitato Ambiente e Salute Valle dell’Irno, che da anni si batte per promuovere interventi a favore dell’ambiente e della salute collettiva. Un lavoro sinergico che conferma quanto sia fondamentale il coinvolgimento della comunità nelle scelte strategiche per il futuro del territorio. La delibera rappresenta non solo una risposta alle problematiche ambientali attuali, ma anche un investimento concreto nel benessere delle future generazioni. Una città più verde è una città che respira meglio, che vive meglio, che cresce in armonia con il proprio territorio” – concludono.