Omaggio a Manuel Cargaleiro: inaugurato un pannello in ceramica a Vietri Realizzato dagli studenti del Liceo Artistico “Sabatini - Menna” di Salerno

È stato inaugurato stamane a Vietri sul Mare un pannello in ceramica in omaggio al ceramista e pittore portoghese Manuel Cargaleiro, realizzato dagli studenti del corso di design della ceramica del Liceo Artistico “Sabatini - Menna” di Salerno.

L'iniziativa

Cargaleiro, scomparso il 30 giugno del 2024, è stato vincitore nel 1999 del premio “Viaggio attraverso la ceramica” di Vietri sul Mare ed ha avuto uno speciale rapporto con il territorio dal quale ha saputo trarre la giusta ispirazione per realizzare alcune delle sue opere più importanti e dove, dal 2004 al 2010, ha avuto sede il Museo Artistico Industriale di Ceramica a lui intitolato.

All’inaugurazione del pannello hanno preso parte anche i ragazzi del 5° anno del corso di design della ceramica del “Sabatini - Menna” che lo hanno progettato e realizzato nell’ambito del percorso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento), coordinato dal prof. Roberto Fiore con la collaborazione della prof. Luciana Femia.

A fare gli onori di casa il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone e l’assessore alla ceramica Daniele Benincasa. «Siamo onorati ed orgogliosi di omaggiare un grande maestro – ha dichiarato il primo cittadino – abbiamo raccolto con entusiasmo il progetto dei ragazzi del design per la ceramica del “Sabatini - Menna” che hanno realizzato un lavoro davvero pregevole». Parole di ringraziamento anche dall’assessore Benincasa: «Il pannello per Cargaleiro arricchisce il patrimonio artistico della nostra Vietri che assume uno spessore sempre più internazionale ed un ruolo di capofila per lo sviluppo della ceramica d’arte di grande qualità».

Alla cerimonia presente anche il presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania Franco Picarone: «Cargaleiro ha saputo mettere assieme sapientemente tradizione ed innovazione e questo lo ha fatto entrare nel novero degli artisti più grandi del nostro tempo. Ci rende orgogliosi la sensibilità di Vietri sul Mare di aver saputo accogliere e ricordare questo grande personaggio».

Soddisfatta anche il dirigente scolastico del Liceo Artistico “Sabatini - Menna” di Salerno Renata Florimonte: «Questo progetto nasce grazie alla sinergia tra il nostro istituto ed il mondo dell’impresa, in questo caso con l’azienda ceramica “La Vietrese” dei fratelli D’Arienzo che hanno seguito i nostri ragazzi nel loro percorso, fino alla realizzazione di questo splendido pannello in ceramica che richiama lo stile e le forme utilizzate dal ceramista e pittore portoghese».

Anche CNA Salerno, attraverso il presidente Lucio Ronca, ha espresso piena soddisfazione per la posa del pannello all’ingresso della città di Vietri sul Mare: «Questo è un progetto che parte da lontano e che vede realizzata una collaborazione positiva tra scuola, impresa e pubblica amministrazione. Devo riconoscere il grande lavoro della giunta De Simone nel porre forte attenzione al mondo dell’artigianato, in particolare a quello della ceramica, preziosissimo patrimonio del territorio». Commento positivo anche del delegato alla ceramica di CNA Salerno Franco Raimondi: «Bisogna dire che i ragazzi hanno fatto davvero una gran bel lavoro, complimenti a loro e a chi li ha guidati. Il maestro Cargaleiro merita di essere perennemente ricordato per il grande contributo che ha dato allo sviluppo della nostra ceramica».

Il pannello in ceramica, donato all’amministrazione civica, è stato collocato all’ingresso di Vietri sul Mare, all’intersezione tra Corso Umberto I e piazza Vincenzo Solimene (lato ingresso istituto salesiano).