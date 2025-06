Viabilità a Pregiato e Sant'Anna, Fratelli d'Italia: "Solo disagi e caos" La denuncia: "Non possono continuare ad essere considerati cittadini di serie B"

"In questo primo giorno, come era da prevedere, stiamo assistendo ai pesanti disagi causati dall’entrata in vigore del senso unico sperimentale su via Luigi Ferrara. Un provvedimento, adottato senza una reale visione di insieme, che ha finito per aggravare i problemi di viabilità nella frazione di Pregiato e nell’intera zona orientale della città". Lo denunciano in una nota i rappresentanti del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia Cava de' Tirreni.

"Il fragile equilibrio su cui si regge la mobilità in questa parte del territorio non può essere alterato senza una preventiva pianificazione strutturale. Occorre una visione radicalmente diversa: il vero intervento necessario è la realizzazione dell’asse medio collinare, opera strategica da anni annunciata ma mai realizzata, per la quale basterebbe sbloccare il Contratto di Quartiere o, in alternativa, destinare i fondi PRIUS ad essa. Solo così potremo garantire una viabilità moderna e funzionale ai bisogni delle frazioni collinari.

I cittadini di Pregiato e Sant’Anna non possono continuare ad essere considerati cittadini di serie B. A loro vanno garantite le stesse condizioni di accessibilità e qualità della vita di cui godono altri quartieri della città. A dimostrazione della nostra visione concreta, avevo già proposto la realizzazione di un grande parcheggio pubblico al posto dell’ex scuola “Simonetta Lamberti”, oggi chiusa, con l’obiettivo di decongestionare l’area e offrire un servizio utile alla comunità pregiatese, che

della mancanza di posti auto soffre gravemente".