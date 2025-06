Trovato morto a 11 anni sotto la doccia, il cordoglio della senatrice Bilotti "Ai familiari va il mio abbraccio"

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa del piccolo Ruben, venuto a mancare a soli undici anni a Montecorvino Pugliano. In questo momento di grande sofferenza, desidero far giungere alla sua famiglia la mia vicinanza.

A tutta la comunità di Montecorvino Pugliano e, in particolare, ai familiari va il mio abbraccio, convinta che il dolore per la perdita di una giovane vita sia un peso che nessuno dovrebbe mai portare”. A dirlo è la senatrice salernitana Anna Bilotti.