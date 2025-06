Castel San Giorgio: giornata di screening gratuito della memoria e dell'udito Programma di visite grazie al protocollo d'intesa con il distretto 60

Il Comune di Castel San Giorgio da oltre un anno, grazie al protocollo d'intesa con il distretto 60 ed il Centro Disturbi Cognitivi e della Memoria ha stilato un programma di visite gratuite con somministrazione del test dal quale verificare i primi campanelli d'allarme di una patologia in forte aumento tra la popolazione adulta.

I dettagli



« Grazie alla sinergia con Asl e CDCD di Nocera Inferiore, grazie all'impegno del consigliere comunale delegato alla Sanità,il dott.Michele Fasolino e alla presidente del Consiglio Gilda Tranzillo, visto anche il numero di richieste, terremo un altro importante appuntamento di controlli rivolti ai cittadini di Castel San Giorgio over 45 anni per individuare i primi segnali di queste malattie- ha detto il sindaco Paola Lanzara-.

L’Alzheimer è una malattia sicuramente molto conosciuta, però è sempre più importante parlarne, in modo da diffonderne sempre di più la cultura della prevenzione e soprattutto fare in modo che si possano identificare il prima possibile i sintomi, così da mettere in atto tutte quelle che sono le terapie».Accanto allo screening per la Memoria, sempre il 14 giugno, saranno effettuati anche controlli gratuiti dell'udito grazie alla collaborazione con il Centro Sordità Audio Center.

«Un grazie di cuore va a tutti i professionisti,i medici che continuano a profondere grandi energie per mettere in condizione tutti di poter eseguire questo tipo di visite.

Un altro grazie,molto sentito, va al centro Asso.Med.che ancora una volta mette a disposizione locali e tutta la logistica,umana e professionale,per consentire lo svolgimento della mattinata di prevenzione nel migliore dei modi.

È importante che le persone siano consapevoli dell'importanza della prevenzione medica e si sottopongano regolarmente a controlli e screening per mantenere la loro salute»-ha concluso il sindaco Paola Lanzara.

Notizie Utili. La mattinata di screening si svolgerà dalle 9.00 alle 13.00 presso lo studio Asso.Med

Per prenotazioni ed informazioni telefonare allo 081-952479 oppure rivolgersi direttamente alla segreteria del Centro medico situato in via Piave-Largo Onorato a Castel San Giorgio.