Baronissi: "Giornata dell’Arte giovedì 5 giugno. Guest il rapper Yung Snapp" Il sindaco Petta: "Crediamo nei giovani"

Sarà una grande festa dei giovani la “Giornata dell’Arte 2025 a Baronissi”. Giovedì 5 giugno, Via Don Minzoni si trasforma in un palcoscenico di creatività, musica e talento per la Giornata dell’Arte 2025! A partire dalle ore 10:00, l’evento — a ingresso libero — animerà le strade di Baronissi con performance di giovani artisti e studenti dell’Istituto Margherita Hack, protagonisti assoluti di una giornata dedicata all’arte in tutte le sue forme.

L'evento

Organizzato con il patrocinio del Comune di Baronissi e in collaborazione con il Forum dei Giovani, l’evento ospiterà anche Yung Snapp, produttore e rapper napoletano, che ha conquistato la scena partenopea e nazionale: come pochi altri sa avvicinare il suo pubblico alla wave partenopea.

Cresciuto sotto l’influenza di Scott Storch e Timbaland, ha collaborato con artisti come Gué Pequeno, Clementino, MadMan, Fabri Fibra, Luchè, oltre a guidare la scena con il collettivo SLF. La sua energia e il suo talento porteranno sul palco vibrazioni uniche.

«Crediamo nei giovani – esordisce il Sindaco Anna Petta – L’Amministrazione è sempre al fianco delle giovani generazioni e li supporta. Significa investire nel futuro, creare aggregazione e soprattutto stimolarli a tirare fuori i propri talenti inespressi e le proprie emozioni attraverso l’arte. Educare alla bellezza: è questa la nostra missione, fornendo modelli positivi. Sarà una giornata meravigliosa, con Baronissi invasa dai giovani delle scuole e anche provenienti dai territori limitrofi. È una grande festa, che è cresciuta negli anni, grazie al Forum dei Giovani e agli studenti del Margherita Hack. È l’evento che segna la fine dell’anno scolastico, con il desiderio di stare tutti insieme, aprendoci all’estate. Sarà un’onda di energia positiva ed entusiasmo».

Un intenso programma dalle ore 10 del mattino, in cui si alterneranno tornei e premiazioni. Pausa pranzo insieme. Alle ore 17 si sprigioneranno tutti i colori dell’Holi Color, il festival dei colori, che creerà un clima festoso, per poi lasciare spazio alla musica. Dalle ore 22.30 sul palco della Giornata dell’Arte di Baronissi si esibiranno i cantanti emergenti, per poi lasciare spazio alla guest della serata, Yung Snapp e proseguire poi con Dj set fino a mezzanotte.

«Siamo orgogliosi di essere riusciti, anche quest’anno, ad organizzare la Giornata dell’Arte. È un momento straordinario di aggregazione e ringraziamo tutti per il supporto», racconta il Forum dei giovani, presieduto da Luigi Vitale.

«La Giornata dell’Arte è uno spazio di espressione libera, creativa e partecipata, pensato per valorizzare i talenti del nostro territorio e dare voce alle nuove generazioni – aggiunge Ester Sapere, consigliera con delega alle politiche giovanili - Questo evento rappresenta un’occasione concreta per mettere al centro i giovani e le loro passioni. Un ringraziamento speciale al Forum dei Giovani di Baronissi per la passione con cui promuove iniziative che arricchiscono la nostra città e agli studenti dell’Istituto Margherita Hack, cuore pulsante di questa manifestazione».