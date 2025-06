Cava de’ Tirreni, Tommasetti: "Città allo sbando e senza guida" "La maggioranza è in frantumi e i cittadini pagano il prezzo di 10 anni di disastri amministrativi"

“Cava de’ Tirreni è ormai senza guida, la maggioranza è in frantumi e i cittadini pagano il prezzo di dieci anni di disastri amministrativi”. Così Aurelio Tommasetti, con parole taglienti, smonta l’illusione di una Cava de’ Tirreni ancora governata. Il consigliere regionale della Campania della Lega torna all’attacco dell’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Servalli, denunciando “una crisi politica irreversibile, aggravata da ombre inquietanti sulla gestione economica del Comune”.

L'attacco

“Servalli è assediato – incalza Tommasetti – non solo da un’opposizione legittimamente critica, ma anche da una maggioranza sfilacciata che non lo riconosce più. I giochi di potere e i trasformismi stanno logorando ciò che resta della sua coalizione. Il risultato? Un’amministrazione ferma, litigiosa e scollegata dai bisogni reali della città”.

Il consigliere regionale punta il dito inoltre su presunte irregolarità nella gestione finanziaria: “Alle opacità sui bonifici in uscita, con gli ammanchi noti da tempo e oggetto di indagine da parte della Procura di Nocera Inferiore, si aggiungono dubbi pesanti su multe e tributi. C’è il sospetto, a cui non osiamo credere ma sarebbe gravissimo se confermato, che qualcuno sia stato “graziato” nei pagamenti per motivi di amicizia. Il sindaco ne è al corrente?”

Nel frattempo, continua Tommasetti, i problemi reali travolgono la città: “strade dissestate, parcheggi con tariffe folli, viabilità allo sbando tra esperimenti tragicomici”. A chiudere, un appello all’orgoglio civico: “Come opportunamente richiesto da un noto giornalista è ora che la società civile cavese rialzi la testa. Occorre dire basta a questo sistema, costruire un’alternativa vera, seria, che rimetta insieme i cocci di una comunità oggi stanca, sfiduciata e tradita da chi avrebbe dovuto amministrarla. La seconda città della nostra stupenda provincia merita di più”.