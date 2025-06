Mercato San Severino: "Una città sempre più ecosostenibile" "Ad impatto energetico quasi zero"

L’ultimo finanziamento a fondo perduto ottenuto dal Comune di Mercato S.Severino è pari a circa 600mila euro e servirà a realizzare interventi di efficientamento in due scuole -la ‘Vincenzo Santoro’ alla frazione Pandola e la ‘Sant’Alfonso Maria De Liguori’ di Ciorani- e all’interno del Palazzo Vanvitelli.

I dettagli

Il finanziamento regionale formalizzato con Decreto 172 del 4 giugno, legato a fondi CSE, riguarderà una serie di interventi finalizzati ad ottimizzare la performance energetica negli edifici di proprietà pubblica individuati, riducendo i consumi e manutenzione, da un alto, e migliorando la resa, dall’altro.

Ma vediamo, nello specifico, come sono stati ripartiti i fondi ottenuti e quali sono gli interventi previsti in ciascun immobile. Alla Scuola ‘Vincenzo Santoro’ di Pandola sono state assegnate risorse per un importo di circa 174mila euro che saranno utilizzate per installare nuovi infissi e nuove pompe di calore.

Alla Scuola ‘Sant’Alfonso Maria De Liguori’ di Ciorani, saranno destinati circa 210mila euro e serviranno, anche qui, per infissi e pompe di calore, con l’aggiunta di un impianto fotovoltaico che andrà ulteriormente a ridurre i consumi energetici grazie al naturale approvvigionamento solare da parte dei pannelli solari.

Tutt’altra tipologia d’intervento, ma dalle medesime finalità, è prevista per la Casa Comunale, che sarà oggetto di relamping -ovvero della sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali (come lampade a incandescenza, alogene, a fluorescenza) con lampade LED di nuova generazione- grazie ad una dotazione economica pari a circa 209mila euro.

«A piccoli step stiamo attuando un piano di conversione degli immobili pubblici della città in edifici energeticamente autosufficienti o ad alta sostenibilità energetica – sottolinea il Sindaco Antonio Somma –È un lavoro certosino che stiamo portando avanti da tempo presentando progetti ad ogni finestra utile di finanziamento in maniera da non intaccare le risorse comunali. Abbiamo dato priorità ai plessi scolastici per accrescere il livello di benessere di uno spazio vissuto per molte ore e per gran parte dell’anno dai nostri ragazzi e dal personale docente ed amministrativo».