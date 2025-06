Ispani, rimosso il senso unico alternato sulla SS18 Per agevolare gli spostamenti connessi al periodo estivo

Per agevolare gli spostamenti connessi al periodo estivo, il Comune di Ispani ed Anas – a partire dalle ore 18.00 di oggi pomeriggio, venerdì 6 giugno – procederanno alla rimozione del senso unico alternato lungo la SS18 “Tirrena Inferiore” in corrispondenza del ponte situato nel territorio comunale di Ispani (al km 206,000), sospendendo i lavori in corso.

I dettagli



Le attività per la ricostruzione della nuova opera ripartiranno poi a partire dal mese di settembre, allo scopo di consentire la libera circolazione in un’area ad elevata vocazione turistica.