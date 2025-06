Castel San Giorgio: omaggio al comandante Massimiliano Senatore "Dopo 5 anni lascia la guida della stazione"

Stamane in aula consiliare l'omaggio al comandante Massimiliano Senatore che dopo 5 anni lascia la guida della stazione di Castel San Giorgio. Il luogotenente c.s.Massimiliano Senatore, insediatosi a novembre 2020, andrà a guidare il nucleo carabinieri della cittadella giudiziaria di Salerno.

Le dichiarazioni



«Dopo cinque anni di permanenza sul nostro territorio perdiamo una figura importante, un comandante eccellente che in questi anni ha dato tanta serenità e tranquillità al nostro territorio ed anche nei momenti più difficili ho trovato in lui una persona sempre disponibile, aperta al confronto ma soprattutto capace di trasmettere sicurezza- ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara-.



Questa mattina, insieme al sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e alla presenza del maggiore Carlo Santarpia, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mercato San Severino, del comandante della polizia locale di Castel San Giorgio maggiore Giuseppe Contaldi, del capitano Giovanni Buonocore comandante della polizia locale di Roccapiemonte, dei carabinieri in pensione, di una rappresentanza dell'esercito e dell'istituto Cuomo Milone, abbiamo espresso a Senatore la nostra gratitudine e l'apprezzamento per il grande lavoro svolto in questi anni.



Dopo 5 anni di servizio dedicato e impegno instancabile, il luogotenente carica speciale Massimiliano Senatore lascia Castel San Giorgio per un nuovo incarico. A lui la nostra più sincera gratitudine per il lavoro svolto in questi anni.

La sua presenza ha contribuito a mantenere la sicurezza e l'ordine nella nostra comunità, e il suo impegno ha lasciato un'impronta indelebile sulla nostra città.

Gli auguriamo il meglio per il suo nuovo incarico e lo ringraziamo nuovamente per il servizio reso». Senatore ha ricevuto anche i ringraziamenti della società ASD Rossoblù Castel San Giorgio che ha voluto salutare il comandante Senatore facendogli dono della maglietta rossoblu con il suo nome. Una cerimonia molto sentita con la quale il sindaco Paola Lanzara e tutta l'amministrazione comunale ha voluto ringraziare e salutare una figura importante per il territorio.