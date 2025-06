Sversamenti a Capaccio Paestum, il sindaco dispone una task force ambientale Diktat di Paolino: "Proteggere l’ambiente e Capaccio Paestum è la nostra priorità"

Il neo sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino ha subito dichiarato guerra agli sversamenti abusivi. Con sopralluoghi mirati, il primo cittadino ha messo le tematiche ambientali al primo piano, con l'obiettivo di dare una risposta ad alcuni fenomeni segnalati dai cittadini.

"Negli ultimi giorni sono arrivate numerose segnalazioni da parte dei cittadini su presunti episodi di inquinamento in diverse aree del nostro territorio. Siamo già operativi e stiamo fronteggiando le emergenze", ha sottolineato il sindaco Gaetano Paolino.

"Ho chiesto al Comandante della Polizia Municipale di predisporre una task force strutturale dedicata che, nei prossimi giorni, sarà operativa per effettuare controlli mirati, verifiche ambientali e raccogliere ogni elemento utile per individuare eventuali responsabilità. Proteggere l’ambiente e Capaccio Paestum è la nostra priorità.Grazie a tutti voi per le segnalazioni. Continuate a collaborare. Insieme possiamo davvero cambiare le cose", conclude il primo cittadino.