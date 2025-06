Frecciarossa Milano-Centola: al via i collegamenti con il Cilento I treni sono integrati da un servizio di trasporto urbano locale

Dal prossimo 20 giugno 2025 e per tutta l'estate, anche la stazione di Centola – località San Severino sarà servita dal treno Frecciarossa, collegando così il Cilento con il Nord Italia.

I dettagli

Il comune cilentano ha chiarito i dettagli in una nota.

"Con grande soddisfazione comunichiamo che, a partire da Venerdì 20 Giugno 2025 e per tutta la durata della stagione estiva, il treno Frecciarossa effettuerà fermata presso la Stazione di Centola – località San Severino nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica.

Questa importante novità rappresenta un passo significativo per il rafforzamento dell’accessibilità e della mobilità del nostro territorio, offrendo un collegamento diretto e veloce con il Nord Italia, in particolare con la città di Milano.

Tratta Nord-Sud (Milano Centrale – Centola/San Severino)

Partenza da Milano Centrale alle ore 07:15

Arrivo a Centola – San Severino alle ore 14:12

Tratta Sud-Nord (Centola/San Severino – Milano Centrale)

Partenza da Sapri alle ore 16:00

Fermata a Centola – San Severino alle ore 16:30

Arrivo a Milano Centrale alle ore 23:50

I treni saranno integrati da un servizio di trasporto urbano locale che collegherà la stazione con le principali località del Comune di Centola, in particolare con la rinomata frazione turistica di Palinuro, al fine di garantire un’accoglienza agevole e un’esperienza di viaggio completa per residenti e visitatori.

L’Amministrazione Comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento a Ferrovie dello Stato Italiane e la Regione Campania, per aver reso possibile questa attivazione strategica, che valorizza non solo il comune di Centola ma l’intero territorio cilentano, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla promozione turistica della nostra splendida terra.

Un’iniziativa concreta al servizio del territorio, della sua economia e della sua vocazione turistica.