Atrani: approvato il regolamento per l'uso della sala espositiva Matteo Di Lieto "E' stata oggetto di un processo di valorizzazione"

Il Consiglio Comunale di Atrani ha approvato, con voto unanime, il Regolamento per l’Uso della Sala Espositiva “Museo di Ceramica Matteo Di Lieto”, ubicata al primo piano dell’immobile comunale denominato “Picchirillo”, già sede storica del laboratorio del maestro ceramista Matteo Di Lieto.

La sala, recentemente intitolata alla memoria del compianto maestro – figura emblematica dell’arte ceramica costiera – è stata oggetto di un processo di valorizzazione che culmina ora con l’adozione del regolamento, volto a garantirne l’utilizzo secondo criteri di trasparenza, accessibilità e coerenza con le finalità culturali e artistiche.

I dettagli

Nel corso della seduta consiliare il Sindaco Michele Siravo ha introdotto l’argomento cedendo la parola al Vice-Sindaco, de Rosa Laderchi, il quale ha illustrato l’importanza del provvedimento. In particolare, è stato sottolineato come il regolamento consenta a soggetti pubblici e privati, enti, associazioni e artisti di proporre l’utilizzo dello spazio espositivo per iniziative di carattere culturale, artistico ed educativo, in linea con lo spirito che ha animato l’opera del maestro Di Lieto.

Il regolamento approvato si configura come uno strumento indispensabile per assicurare un corretto utilizzo dell’immobile, preservandone la destinazione museale e promuovendo al contempo la creatività e la partecipazione civica.

Il Consiglio ha inoltre votato l’immediata eseguibilità della deliberazione, rendendo il provvedimento operativo sin da subito.

L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per questo importante risultato, che si inserisce in un più ampio progetto di tutela e promozione dell’identità storica, artistica e culturale del territorio di Atrani, uno dei borghi più suggestivi della Costiera Amalfitana.

Il testo integrale del regolamento e le modalità di richiesta per l’utilizzo della sala saranno consultabili presso l’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.