Sarno, niente fondi all'agricoltura: Fratelli d'Italia "boccia" il bilancio Sirica: "Serve una variazione di bilancio che dimostri sensibilità e responsabilità"

Monta la polemica a Sarno per il mancato inserimento di risorse destinate al comparto agricolo nel bilancio. A sollevare la questione è il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Enrico Sirica. «È un fatto gravissimo e inaccettabile per un territorio come il nostro, dove l’agricoltura è vita, lavoro, identità. Le nostre aziende agricole stanno affrontando enormi difficoltà: aumenti dei costi, eventi climatici estremi, infrastrutture carenti. E mentre tutto questo accade, l’amministrazione comunale resta a guardare, senza prevedere nemmeno un intervento concreto a bilancio. Un errore che non può essere giustificato».



Fratelli d’Italia ha annunciato l’intenzione di presentare una richiesta formale di variazione al bilancio, per istituire un fondo comunale dedicato al sostegno delle imprese agricole locali. «Proponiamo l’istituzione immediata di un fondo comunale per l’agricoltura - spiega Sirica - destinato a fornire contributi per attrezzature e investimenti, sostenere la manutenzione del territorio agricolo, attivare sgravi fiscali su tributi locali per le aziende del settore, e promuovere i prodotti tipici locali in eventi e mercati. L’agricoltura non può più essere considerata un tema secondario a Sarno. È importante aprire un tavolo di confronto con le associazioni di categoria e intervenire ora, con una variazione di bilancio che dimostri sensibilità e responsabilità».