Caggiano, 2 milioni di euro per la rete fognaria Iniziati i lavori Possibili disagi alla circolazione

Hanno preso il via a Caggiano, nel Salernitano, i lavori di ammodernamento della rete fognaria nel centro storico, nell'ambito di un intervento finanziato dalla Regione Campania con fondi FSC per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro.

Gli interventi

Gli interventi in corso interessano le aree di Portuccia, Frainaro e via San Sebastiano, dove è previsto il rifacimento delle condotte esistenti e il collegamento alla rete principale. Il progetto prevede anche la messa in esercizio del nuovo depuratore situato in località Pertosillo.

L'impianto, recentemente completato, è dotato di tecnologie di ultima generazione per il trattamento e la depurazione delle acque reflue. La struttura consentirà di ottimizzare l'intero ciclo di depurazione a servizio del territorio comunale, riducendo l'impatto ambientale e migliorando la qualità degli scarichi.

Durante i lavori sono previsti temporanei disagi alla circolazione veicolare nelle aree interessate. L'Amministrazione comunale invita alla collaborazione e sottolinea l'importanza dell'intervento per garantire, a lungo termine, un servizio fognario "più efficiente, sicuro e sostenibile".