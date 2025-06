Madre trova il figlio 31enne morto a letto: tragedia a Controne Inutili i soccorsi, sconvolta la comunità salernitana

Tragedia a Controne, nel salernitano. Il 31enne Salvatore Proto è stato trovato morto nel letto della sua stanza. A fare la drammatica scoperta, nel pomeriggio di giovedì scorso, la madre. La donna era preoccupata dal silenzio del figlio, lo chiamava senza avere risposta.

La dinamica

Il 31enne era sul letto, immobile. La donna entrando nella camera da letto si è resa conto che il figlio non respirava più ed ha dato l'allarme, ma per il 31enne non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi. Una morte, si è poi appurato, dovuta a cause naturali.

Sconvolta la piccola comunità della Valle del Calore e degli Alburni. Cordoglio e vicinanza alla famiglia dal sindaco Ettore Poti che ha detto: "Perdere un giovane è un dolore immane anche per tutta la comunità di Controne che si stringe attorno ai familiari".