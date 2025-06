Baronissi: al via il Progetto Zeus Estate 2025 "Attività ludico-ricreative e inclusive per i più piccoli”

Il Comune di Baronissi annuncia l’apertura delle iscrizioni al “Progetto Zeus Estate 2025”, un’importante iniziativa estiva pensata per i bambini dai 6 ai 12 anni residenti sul territorio comunale. Le domande di partecipazione sono iniziate ieri, 16 giugno, e si chiuderanno il prossimo 23 giugno.

La Sindaca Anna Petta dichiara: “Dal 30 giugno al 25 luglio, il Comune rinnova il suo impegno concreto nei confronti dell’infanzia e delle famiglie. Il Progetto Zeus Estate è un’azione educativa, sociale e ricreativa che unisce qualità, accessibilità e una profonda attenzione alle fragilità.”

Il progetto

Il progetto si articola in due turni distinti, ognuno della durata di due settimane: il primo dal 30 giugno all'11 luglio, e il secondo dal 14 al 25 luglio. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, esclusivamente presso la Palestra “Ferdinando Nobile” e la Piscina “Millennium” in Via Domenico Cirillo. Il programma prevede balneazione in piscina e palestra. Tutte le proposte saranno supervisionate da animatori ed educatori qualificati, garantendo sicurezza e qualità.

Il progetto prevede un numero massimo di 100 partecipanti totali, con una particolare attenzione all'inclusione: 10 posti sono infatti riservati gratuitamente a bambini individuati dai Servizi Sociali come appartenenti a nuclei familiari in difficoltà economica o ospiti dei progetti SAI e “Casa delle Rondini”. Per gli altri partecipanti, è richiesta una quota di compartecipazione di 30 euro.

“Zeus Estate – prosegue la Sindaca Anna Petta – è uno dei progetti di cui andiamo più fieri perché sintetizza perfettamente i valori in cui crediamo: inclusione, partecipazione e benessere. Offriamo ai nostri bambini un’occasione importante per crescere, stringere amicizie e divertirsi in un ambiente sano. Inoltre, rappresenta un supporto prezioso per le famiglie, che possono contare su un servizio pubblico di qualità a costi accessibili o gratuiti nei casi di maggiore vulnerabilità.”

L’Assessora alle Politiche Sociali Maria Chiara Barrella sottolinea: “Zeus Estate non è solo un progetto educativo, ma una chiara scelta politica che guarda all’infanzia come risorsa fondamentale della nostra comunità. Dare spazio a chi altrimenti non avrebbe opportunità, aprire le porte a bambini in condizione di fragilità, significa investire sul futuro della città, favorendo la coesione sociale e contrastando ogni forma di esclusione.”

Per garantire equità, non saranno ammessi i bambini già beneficiari del progetto “AttivaMente 2025”. La graduatoria degli ammessi sarà stilata in base all’ordine di presentazione delle domande, da effettuare esclusivamente online collegandosi al sito del Comune di Baronissi nella sezione dedicata “Progetto Zeus 2025”. L’Amministrazione Comunale ha stanziato complessivamente 8.000 euro per l’organizzazione e il funzionamento del progetto. Il coordinamento operativo sarà affidato al Settore Affari Generali e Amministrazione Strategica – Servizi alla Persona.