Lotta ai clan: dal Governo ok al finanziamento da un milione per il Fondo Nappo Il bene confiscato alla criminalità gestito da Libera: patto Aliberti-Ferrante

“Il finanziamento di circa 1 milione e mezzo di euro di fondi europei per il bene confiscato al clan Galasso, il Fondo Nappo, è salvo. Abbiamo chiesto l’intervento del Governo attraverso il Sottosegretario Tullio Ferrante che si è rapportato con la struttura commissariale per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata istituita presso il Ministero dell’Interno. Il Sottosegretario ha avuto rassicurazioni riguardo la proroga dei termini del progetto di valorizzazione da realizzare insieme all’associazione ‘Libera’ che gestisce il bene. Riteniamo giusto debba essere restituito completamente ai cittadini di Scafati, affinché si abbia la percezione che lo Stato c’è”. A dirlo il sindaco Aliberti.

Per il Sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Tullio Ferrante, “il recupero dei beni confiscati alla criminalità

rappresenta un forte segnale di legalità. Per questo voluto confrontarmi con la struttura commissariale per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di acquisire aggiornamenti in merito alla richiesta del Comune di Scafati. Posso confermare che non vi sono rischi legati a un eventuale definanziamento dell’intervento in questione, che potrà essere realizzato con tempistiche più ampie. Le attuali valutazioni in corso, inoltre, riguardano la rimodulazione progettuale, alla luce delle linee guida e dei regolamenti precedentemente trasmessi ai Comuni dalla stessa struttura. Continuerò a lavorare per garantire il massimo supporto agli enti locali e in particolare ai progetti che consentono di restituire alla comunità luoghi simbolo di rinascita del territorio".