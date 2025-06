Dolore a Sarno per la morte del 55enne Carmine Vitolo Ha perso la vita mentre stava effettuando operazioni di scarico merci

Dolore a Sarno per la morte di un operaio di 55 anni, Carmine Vitolo, residente nella frazione Lavorate. E' morto in un incidente sul lavoro a Poggiomarino, mentre stava effettuando operazioni di scarico merci.

Le indagini

Il 55enne sarebbe caduto da un’altezza di circa tre metri per cause in corso di accertamento. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, l'uomo è deceduto.