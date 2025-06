Incendio ad Angri, ordinanza del sindaco: "Chiudete porte e finestre" I provvedimenti a tutela della salute pubblica

"A seguito dell’incendio avvenuto presso il capannone in via Orta Longa, e su segnalazione di Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine, ho emesso un’ordinanza sindacale a carattere precauzionale, in attesa dei risultati delle analisi ambientali di ARPAC e ASL". Lo ha annunciato il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli che, attraverso i social, ha reso noto le azioni intraprese.



"A tutela della salute pubblica, si dispone temporaneamente (per le abitazioni vicine): chiusura di porte e finestre per le abitazioni vicine al capannone interessato, per limitare l’esposizione a fumo e sostanze potenzialmente nocive; divieto di consumo e vendita di frutta e ortaggi raccolti dopo l’incendio, nelle aree adiacenti, in via precauzionale. Importante: tali misure sono preventive e temporanee, quindi adottate in via del tutto precauzionale, in attesa delle verifiche tecniche che certifichino la totale sicurezza dell’area. Vi invito alla massima collaborazione e ad evitare allarmismi. La situazione è costantemente monitorata. Vi terrò aggiornati".