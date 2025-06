Castel San Giorgio, nominato il Garante per la tutela del benessere animale Incarico affidato a Maria Piselli, presidente dell'Associazione Amici di Pluto

Castel San Giorgio, nominato il Garante per la tutela del benessere animale. L'incarico, a titolo gratuito, è stato affidato a Maria Piselli, presidente dell'Associazione Amici di Pluto, da decenni in prima linea nella lotta al randagismo.

I dettagli



«Il Garante per gli Animali è una figura importante e siamo certi che svolgerà un ruolo cruciale nella protezione e nel benessere di tutti gli animali.Ringraziamo Maria Piselli per aver dato la sua disponibilità a ricoprire questo ruolo e per tutto quanto ha già fatto in questi anni e continuerà a fare per il territorio di Castel San Giorgio.



Con l'assessore Domenico Sellitto, delegato alla tutela degli animali, e con tutta l'amministrazione comunale, abbiamo voluto che Castel San Giorgio avesse questa importante figura, segno di civiltà e di sensibilità verso il benessere degli animali»-ha dichiarato il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara.

Maria Piselli, presidente dell'associazione Amici di Pluto, da oltre 10 anni rappresenta un punto di riferimento nell'ambito della tutela e cura degli invisibili, centinaia di cani e gatti abbandonati,spesso feriti,che Maria Piselli,insieme ad un gruppo di volontari,in questi anni, ha contribuito a togliere dalla strada, ad accudire, curare e,dopo averli salvati da morte certa, a dare in adozione.

Uno dei requisiti richiesti, come si evince dal regolamento per la Tutela Animale approvato in Consiglio Comunale lo scorso 13 marzo ,per l'individuazione di questa figura,era proprio quello di essersi distinti nell’affermazione dei diritti degli animali ed essersi adoperati per la loro tutela e benessere.