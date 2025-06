Atena Lucana: pubblicato avviso per costituzione della Cooperativa di Comunità Nell'ambito del Progetto Archivio Atena

Il Comune di Atena Lucana, nell'ambito del Progetto Archivio Atena ha pubblicato l'avviso pubblico per la costituzione della prima Cooperativa di Comunità sul territorio. La Cooperativa di Comunità è un'impresa costituita da cittadini, associazioni e imprese che si uniscono per gestire beni comuni, servizi di interesse collettivo e attività economiche, sociali o culturali a vantaggio dei cittadini e della Comunità.

I dettagli

L'avviso è stato presentato nell'ambito dell'evento Opera Paese Talk, tenutosi venerdì scorso, organizzato da Archivio Atena e Fondazione Appenino e dedicato ai progetti vincitori dei Fondi PNRR del Bando Borghi per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli comuni, e alla presentazione di cooperative di comunità già esistenti. La discussione ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Ottavia Ricci, esperta in rigenerazione culturale e sviluppo sostenibile, Franco Cagnoli, Presidente della cooperativa di Comunità ViviCalascio, Emilia Voccola della Cooperativa di Comunità Ilex e Paolo Scaramuccia, responsabile nazionale di Legacoop per le cooperative di comunità.

Per partecipare all'avviso pubblico basta presentare una manifestazione di interesse. Inizialmente la Cooperativa sarà legata al Progetto Archivio Atena per la realizzazione dell'Archivio di comunità e per il servizio di accoglienza, quindi in base alla volontà dei soci potrà avviare nuove iniziative per valorizzare le risorse locali materiali e immateriali; promuovere iniziative di sviluppo sostenibile, coesione sociale e servizi alla comunità; favorire l’occupazione e l’inclusione attiva dei cittadini; sostenere pratiche di economia collaborativa, circolare e solidale.

Per partecipare c'è tempo fino al 20 agosto 2025. Come detto l'avviso è aperto a cittadini, imprese e associazioni.

"Il mondo cooperativo è difficile qui al Sud ma questa è una sfida che vogliamo affrontare - spiega il sindaco di Atena, Luigi Vertucci. La Cooperativa è un'impresa che in questa fase godrà di un vantaggio di fondi, di know how, di rete. Questa è fase di start up da non sottovalutare che aiuterà a far sì che la Cooperativa possa poi mettersi sul mercato come tutte le altre imprese, ma con servizi a vantaggio del bene pubblico".

“La cooperativa di comunità è partecipata dalla gente del posto nelle sue varie forme, singoli, associazioni, imprese e insieme ci si attiva per rispondere a bisogni del territorio dove si vive, creando servizi, beni comuni, economicamente sostenibili. Si tratta di un modello che nasce dal basso e non guarda alla massimizzazione del profitto ma al vantaggio per tutti. Oggi in Italia ci sono cooperative di comunità che gestiscono beni pubblici, immobili privati, che fanno rigenerazione dei terreni o riaprono negozi nei piccoli centri e in genere nascono per contrastare lo spopolamento in atto" spiega Paolo Scaramuccia, responsabile nazionale di Legacoop per le cooperative di comunità.