Parchimetro danneggiato a Pagani: "Attacco al senso civico collettivo" Avviate le indagini dalla Polizia Municipale

Nuovi parchimetri installati in via De Gasperi, a Pagani: in pochi giorni due interventi di danneggiamento e un tentativo di incendio ai danni del dispositivo per il pagamento della sosta nei pressi delle Poste.

I dettagli

Un atto grave e insensato, quello verificatosi la scorsa settimana in vari episodi, che danneggia l’intera comunità e gli stessi commercianti e residenti dell’arteria cittadina, sulla quale è in atto una riorganizzazione della sosta proprio per favorire una migliore viabilità sulla strada che fa da collegamento con i paesi limitrofi oltre ad essere una arteria cittadina sempre più costellata da attività commerciali.

A seguito di numerose lamentale da parte di commercianti e residenti sulla necessità di migliorare la viabilità di via De Gasperi, ormai da diversi mesi il Comando di Polizia Municipale, l’ufficio tecnico e l’azienda speciale Sam, su input dell’amministrazione del sindaco Lello De Prisco, dopo diversi colloqui con commercianti e residenti della zona, seguiti anche dall’assessore al Commercio e alla Polizia Municipale, avv. Luana Giammetta, stanno lavorano alla predisposizione delle aree di sosta, con una nuova segnaletica orizzontale e verticale. Un impegno atto a migliorare la vivibilità dell’area sia a scopo residenziale che commerciale.

«Atti vandalici del genere – ha detto il sindaco Raffaele De Prisco – non creano solo un danno economico all’ente e quindi a tutta la cittadinanza, ma fanno male perché vorrebbero minare il senso di civiltà che i paganesi perbene pretendono, le cui esigenze di certo non rimarranno inascoltate. Chissà come mai siamo disposti a pagare con naturalezza la sosta in tutte le città e paesi limitrofi, ma qualcuno pretende che a Pagani non ci siano le regole di civiltà più basilari. Le strisce su via De Gasperi miglioreranno la viabilità della strada, riducendo la sosta selvaggia e il costo della sosta sarà minimo».

Intanto il comando di Polizia Municipale ha avviato le indagini sui danni al parchimetro dei cui esisti sarà notiziata l’autorità giudiziaria.