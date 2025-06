Sanseverino Lab, un laboratorio di archeologia medievale nella Valle dell'Irno Siglata l'intesa con l'Università di Salerno e la Soprintendenza

«Dopo tanti sforzi ed un lungo lavoro, abbiamo portato a compimento l’iter per l’istituzione di Sanseverino Lab: il primo Laboratorio di Archeologia Transdisciplinare per la Valle dell’Irno dedicato alla valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale, storico ed artistico».

Così il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, all’indomani della storica firma dell’Accordo siglato con l’Università degli Studi di Salerno e la Soprintendenza di Salerno e Avellino.

Il Centro Studi, che avrà un suo spazio all’interno di Palazzo Vanvitelli sotto la direzione scientifica di Rosa Fiorillo, avrà il compito di promuovere la diffusione - soprattutto tra i giovani - del materiale culturale esistente attraverso percorsi laboratoriali, progetti di ricerca, mostre, contest, pubblicazioni, summer school ed iniziative aperte alle scuole.

A renderlo speciale è la trasversalità disciplinare che lo caratterizza e che vede in prima linea il mondo accademico attraverso la partecipazione attiva dei Dipartimenti di Scienze del Patrimonio Culturale, di Scienze Umane Filosofiche e della Formazione, di Scienze Politiche e della Comunicazione.

Ieri mattina, in ateneo, nel Salone dei Libri del Rettorato, con il Magnifico Rettore, Vincenzo Loia, e la Responsabile della Soprintendenza di Salerno ed Avellino, Raffaella Bonaudo, alla presenza dell’Assessore alla Cultura e vice Sindaco, Enza Cavaliere, è stato sottoscritto l’Accordo di Collaborazione che suggella nella forma quanto già delineato negli intenti della sostanza.

«La nostra Città, è un passaggio dal grande valore storico perché ci consente di mettere a sistema, con partner istituzionali qualificati ed autorevoli, pratiche e percorsi virtuosi destinati ad avere un riverbero culturale enorme per il territorio comunale e per la Valle dell’Irno - sottolinea Somma - Sanseverino Lab è un ulteriore tassello che si aggiunge al percorso di promozione territoriale in atto da tempo per la nostra città, che vanta un patrimonio archeologico inestimabile e che da oggi potrà essere ulteriormente valorizzato grazie ad un nuovo filone di approfondimento e di condivisione. Lo stesso Palazzo Vanvitelli, sede del nostro municipio, sarà presto anche il luogo in cui coabiterà un percorso espositivo, realizzato con la guida della Soprintendenza, all’interno del quale saranno visibili al pubblico alcuni dei reperti archeologici di epoca tardo antica e medievale recuperati dalla le indagini della Cattedra di Archeologia Cristiana.

Ringrazio - conclude - la prof Rosa Fiorillo con cui abbiamo strutturato l’idea progettuale, la Soprintendente Raffaella Bonaudo il Rettore Loia per l’entusiasmo e la sensibilità, i responsabili dei vari Dipartimenti coinvolti nelle attività che avvieremo presto insieme al nostro Assessorato alla Cultura».