Battipaglia: XII memorial "Giovanni Caressa" Evento storico dedicato alla memoria del fondatore di Anffas Salerno

Si è svolta ieri sera, nella splendida cornice del Sunrise Accessible Resort, la XXI edizione del Memorial Giovanni Caressa, evento storico dedicato alla memoria del fondatore di Anffas Salerno, Giovanni Caressa. promosso ed organizzato dalla Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus e da Anffas Salerno ETS-APS.

L'evento

Un momento solenne e sentito, che ha visto la consegna di importanti riconoscimenti a due figure di rilievo nazionale nel campo dell'inclusione e della tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Il Premio Memorial Giovanni Caressa 2025 è stato conferito a Vincenzo Falabella, Presidente Nazionale di FISH-ETS (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), Consigliere del CNEL e Coordinatore dell’Osservatorio Inclusione ed Accessibilità, insignito anche dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il riconoscimento arriva per lo straordinario impegno profuso a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per la guida autorevole e la continua azione di promozione dei diritti, che hanno contribuito a costruire una rete solida, inclusiva e sempre più attenta ai bisogni reali delle persone.

Il “Digital Inclusion Award” 2025 è stato invece assegnato a Marta Russo, 25 anni, influencer, youtuber e Presidente dell’Associazione Diritti Diretti APS, anche lei insignita dal Presidente della Repubblica con l’onorificenza di Cavaliere.

Attraverso i social e il suo sito I Pensieri di Marta, Marta racconta esperienze personali, buone pratiche, viaggi accessibili e progetti scolastici nazionali sull’inclusione. Ha promosso l’emendamento approvato alla Legge di Bilancio 2023 per il diritto allo studio degli studenti con disabilità, segnando un passo concreto nella lotta alla discriminazione.

Durante la serata è stato ricordato il fondatore Giovanni Caressa, che sessant’anni fa, il 14 gennaio 1965, fondò l’Anffas Salerno, coinvolgendo venti genitori per costruire un futuro di dignità e diritti per i propri figli con disabilità, opponendosi a un approccio pietistico e assistenziale.

Come da tradizione, la manifestazione ha avuto anche un momento sportivo: giovedì pomeriggio, presso lo Stadio Comunale “G. Giannattasio” di Giffoni Sei Casali (Sa) , si è svolta una partita amichevole tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno e la Scuola Medica Salernitana Calcio, rappresentata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Una sfida all’insegna della solidarietà e dell’inclusione, vinta dalla squadra della Scuola Medica.

La cerimonia si è conclusa con un momento spirituale, la Messa celebrata da Don Roberto Faccenda, in memoria di Giovanni Caressa e a coronamento di una serata intensa e ricca di emozioni.

Salvatore Parisi, Presidente della Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus , ha voluto concludere la serata con un sentito pensiero: “Sessant’anni fa, Giovanni Caressa ha avuto il coraggio di guardare oltre. Quello che era un sogno, oggi è realtà: un movimento solido, che ha cambiato il modo in cui guardiamo alla disabilità. Questo Premio vuole essere un segno tangibile di gratitudine verso chi, come Vincenzo Falabella e Marta Russo, continua ogni giorno questa battaglia con competenza, passione e tenacia. Il nostro impegno continua, nel solco tracciato da Giovanni, per una società dove nessuno sia lasciato indietro.”