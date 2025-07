Comune di Baronissi: "Nasce lo Sportello Eurodesk" "Uno spazio comunale per connettere i nostri giovani alle opportunità dell’Europa”

Il Comune di Baronissi rafforza il proprio impegno per le politiche giovanili con l’attivazione ufficiale dello Sportello Eurodesk, uno spazio informativo e di orientamento rivolto ai giovani, dedicato alla promozione delle opportunità messe in campo dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa. L’iniziativa nasce da un accordo di partenariato con la Fondazione ONLUS Casamica e si inserisce tra le azioni strategiche previste nel programma elettorale dell’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Anna Petta.

L'iniziativa

Lo sportello sarà ospitato all’interno del Comune e opererà con il supporto di una figura professionale specializzata, affiancata da strumenti digitali e informativi per garantire un accesso semplice e diretto alle possibilità offerte dall’Europa: mobilità giovanile, apprendimento non formale, volontariato europeo, tirocini internazionali, iniziative di partecipazione attiva, bandi di finanziamento e il programma Erasmus+. Il servizio sarà attivo una volta al mese, di giovedì, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:30. È possibile prenotarsi compilando l’apposito form online disponibile sul sito del Comune e sui canali istituzionali. Le prossime date di apertura dello sportello sono: 10 luglio, 28 agosto, 25 settembre, 23 ottobre, 20 novembre, 18 dicembre 2025.

“Lo Sportello Eurodesk era nel nostro programma elettorale e rappresenta una promessa mantenuta” – dichiara la Sindaca Anna Petta – “Abbiamo voluto realizzare uno spazio stabile e accessibile, dove i giovani possano informarsi, orientarsi, fare scelte consapevoli e costruire percorsi concreti per il proprio futuro. L’Europa offre tante occasioni, ma spesso sono difficili da intercettare: da oggi, a Baronissi, non sarà più così. Mettiamo a disposizione uno strumento pubblico, gratuito, aperto a tutti, che promuove inclusione, cittadinanza e lavoro.”

Eurodesk è la rete ufficiale dell’Unione Europea per l’informazione sulle politiche giovanili e i programmi europei. L’adesione di Baronissi alla rete nazionale Eurodesk Italy consente al Comune di diventare un nodo attivo nella diffusione territoriale delle politiche europee, ampliando l’accesso alle informazioni e alle esperienze internazionali rivolte alle nuove generazioni.

“Baronissi crede nelle nuove generazioni e investe in strumenti capaci di generare valore, autonomia e fiducia nei giovani. Lo Sportello Eurodesk è parte di una visione chiara: vogliamo che i nostri ragazzi si sentano parte attiva dell’Europa, protagonisti e non spettatori” – prosegue la Sindaca Petta – “In un mondo che cambia rapidamente, offrire un punto di riferimento istituzionale per il dialogo tra giovani e Unione Europea significa aiutare i nostri cittadini più giovani a non sentirsi soli, a progettare il proprio futuro con consapevolezza e con il sostegno delle istituzioni.”

Lo Sportello Eurodesk non sarà solo un centro informativo, ma anche un luogo di connessione tra domanda e offerta di lavoro, utile a intercettare le esigenze del territorio e a favorire l'incontro tra giovani in cerca di esperienze e realtà professionali pronte ad accoglierli, anche in ambito transnazionale.

“Con Eurodesk vogliamo offrire ai giovani di Baronissi una vera bussola europea” – afferma la Consigliera comunale delegata alle politiche giovanili e alla formazione Ester Sapere – “Non basta informare, serve costruire reti, attivare sinergie e sostenere i ragazzi nel percorso di scoperta e crescita personale e professionale. I giovani potranno conoscere tutte le opportunità offerte dall’Europa – dal volontariato internazionale ai tirocini retribuiti, dai programmi Erasmus ai fondi per progetti culturali e sociali – con l’aiuto di una struttura locale vicina e preparata. È un passo avanti per il nostro Comune e una scelta politica che guarda al futuro con coraggio.”

Lo Sportello sarà pienamente operativo nelle prossime settimane, con una programmazione che includerà sportelli informativi, incontri con esperti, attività nelle scuole e collaborazioni con enti, associazioni e partner locali.