Emergenza idrica in Costa d'Amalfi, Guida: "La situazione è gravissima" "Le attuali forniture potrebbero a breve non garantire nemmeno il servizio minimo"

"La nostra comunità sta affrontando una fase di estrema criticità a causa della grave crisi idrica che sta colpendo l’intero territorio regionale della Campania, e che, in queste ore, sta manifestando effetti particolarmente severi nella provincia di Salerno, con ripercussioni dirette e drammatiche anche sul Comune di Positano". Lo ha affermato il sindaco di Positano, Giuseppe Guida, evidenziando le criticità che, al momento, riguardano il territorio della Costa d'Amalfi.

"A seguito della nota n. prot.10447 del 01.07.2025, trasmessa da Ausino S.p.A. ente gestore del servizio idrico integrato, è stata comunicata una riduzione del 50% della fornitura di acqua verso la Costiera Amalfitana. Questo ha provocato un drastico abbassamento delle nostre riserve idriche: i serbatoi comunali sono attualmente al 30% della loro capacità complessiva.In queste condizioni, l’Ausino non potrà più garantire una distribuzione regolare della risorsa idrica e, pertanto, abbiamo provveduto ad emettere un’ordinanza sindacale n° 07 del 04/07/2025 che disciplina l’uso delle risorse idriche, limitandone fortemente l’utilizzo per tutti gli usi non strettamente essenziali. Inoltre, saranno previste chiusure temporanee della distribuzione.

Ritengo doveroso informare la cittadinanza che la situazione è gravissima e che le attuali forniture, in queste condizioni, potrebbero non assicurare nemmeno il servizio minimo garantito a breve termine. Se non vi sarà un immediato intervento di riequilibrio da parte dell’ente gestore dei provvedimenti adottati, si rischia il collasso totale del servizio idrico.Abbiamo chiesto con urgenza la convocazione di un tavolo in Prefettura con il Prefetto di Salerno, la Regione Campania e l’Ente Idrico Campano per ottenere risposte concrete e tempestive e per rivedere immediatamente le misure adottate che, allo stato attuale, stanno mettendo in ginocchio il nostro territorio, in piena stagione turistica e con gravi rischi per la salute pubblica e l’economia locale.

Sarà mia premura tenere tutti costantemente informati sugli sviluppi. In questo momento chiedo massima collaborazione e senso di responsabilità a tutti i cittadini, ai residenti, alle attività produttive e a chi sceglie Positano come meta delle proprie vacanze. Solo con l’impegno di tutti sarà possibile superare questa emergenza".