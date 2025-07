Mercato San Severino: trasporto scolastico, agevolazioni ed esenzioni Riduzioni del 30 e del 50 per cento, per il secondo e terzo figlio

Mercato San Severino, riduzioni del 30 e del 50 per cento, per il secondo e terzo figlio, ed esenzione totale per i bambini diversamente abili: sono le agevolazioni deliberate e disposte dall’esecutivo Somma per il servizio di trasporto scolastico del nuovo anno. L’istanza di adesione, compilate su apposito modulo scaricabile dal sito dell’ente o ritirabile presso l’Ufficio Politiche Scolastiche, possono essere presentate a partire dal 14 luglio.

I dettagli

Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione oppure in due rate, ciascuna delle quali pari al 50% dell’intero importo. Per il pagamento della quota in due soluzioni si dovrà provvedere al versamento della seconda rata (pari al 50% dell’intero importo) entro il 28 febbraio 2026. É necessario consegnare le ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento all’Ufficio Politiche Scolastiche.

Una volta effettuato il pagamento sarà necessario recarsi all’ufficio Politiche Scolastiche per il ritiro dell’abbonamento, muniti di una foto tessera dell’alunno e del modello debitamente compilato. L’Ufficio Politiche scolastiche è aperto al pubblico il lunedì mattina (9:00 – 12:30), il martedì pomeriggio (15:00 – 17:00), il venerdì mattina (9:00 – 12:30) per la ricezione delle istanze di adesione da parte dei genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto.