Pagani: lunedì inizia il ciclo di cure termali per oltre 80 paganesi Il sindaco: "Un tempo per prendersi cura di se stessi"

"Inizia lunedì il ciclo di cure termali alle terme di Forlenza a Contursi, che abbiamo anche quest'anno assicurato ad oltre 80 paganesi, con il coordinamento da parte del consigliere delegato alle Politiche Sociali, Gaetano Cesarano e il supporto della consigliera comunale Anna Maresca", a dirlo il sindaco di Pagani Lello De Prisco.

I dettagli



"Con solo la prescrizione medica, - chiarisce il primo cittadino - i richiedenti avranno accesso a cure inalatorie, idromassaggi, massoterapia, fisioterapia, piscina termale. Un tempo per prendersi cura di se stessi e godersi quindici giorni di benessere in piacevole compagnia.

I destinatari saranno raggiunti da telefonata da parte degli uffici nelle prossime ore per essere messi a conoscenza di tutte le informazioni utili.



Primo giorno di partenza lunedì 14 luglio con appuntamento alle ore 8.20 presso il punto di ritrovo di Vasca Pignataro e alle 8.30 presso il Mercato Ortofrutticolo. Sarà presente la consigliera Anna Maresca a supporto dei presenti per tutte le procedure d'ingresso. Il ciclo termale proseguirà fino al 26 luglio. Due settimane che ogni anno ci tengo ad assicurare alla fascia di popolazione debole e più anziana della nostra comunità, che ringrazio per l'apprezzamento dell'iniziativa e la grande partecipazione" , conclude il Sindaco Lello De Prisco.