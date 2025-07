Castel San Giorgio, il sottosegretario D'Eramo in visita alla vasca Valesana Previsto un finanziamento da 18 milioni per la realizzazione di una rete irrigua

Il sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo ha fatto visita alla vasca Valesana di Castel San Giorgio. Una tappa che è servita anche per delineare i futuri interventi. A fine luglio, infatti, il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara ed il presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Rosario D'Angelo, saranno a Roma per definire con il sottosegretario D'Eramo il finanziamento, per altri 18 milioni di euro, del progetto di realizzazione di una rete irrigua.

«Ringrazio il sottosegretario D'Eramo per la grande attenzione che ha voluto riservare al nostro territorio - ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara -. Con il vice sindaco Giustina Galluzzo, delegata all'Agricoltura, ed in sinergia con il Consorzio e con il suo presidente Rosario D'Angelo, particolarmente sensibile alle istanze provenienti dal nostro comune, intendiamo portare avanti un altro importante progetto che mira a rilanciare il comparto agricolo locale. La realizzazione di una nuova rete irrigua servirà a migliorare la gestione delle risorse idriche ma soprattutto a dare sostegno all'agricoltura locale. Il progetto è pronto per essere finanziato e siamo fiduciosi nell'impegno assunto dal sottosegretario. A fine luglio con il presidente D'Angelo saremo a Roma per ottenere questo importante finanziamento. Una rete irrigua da cui trarranno benefici anche i comuni di Roccapiemonte e Mercato San Severino», ha concluso Paola Lanzara.