Nocera Inferiore, Lega: "Senza luce, senza diritti nei quartieri" "Allarme sicurezza nelle periferie"

Il gruppo Lega di Nocera Inferiore intende esprimere profonda preoccupazione per la situazione in cui versano numerose aree periferiche della città, da tempo abbandonate all’oscurità e all’incuria.

I dettagli

La disattivazione dell’illuminazione pubblica in diverse strade – comprese quelle a uso pubblico ma formalmente private – sta mettendo seriamente a rischio la sicurezza dei residenti, alimentando un clima di insicurezza, favorendo atti vandalici e furti, e compromettendo la qualità della vivibilità di interi quartieri.

Il diritto alla sicurezza, alla mobilità sicura e alla dignità urbana non può essere sospeso per motivazioni burocratiche. Pertanto, chiediamo con urgenza: Una mappatura pubblica e aggiornata delle aree interessate dallo spegnimento dei punti luce; La riattivazione immediata, anche provvisoria, dell’illuminazione nei tratti più critici per tutelare l’incolumità dei cittadini; L’avvio di procedure di regolarizzazione o riscatto degli impianti di illuminazione, come previsto dalla normativa vigente;

La convocazione di un confronto pubblico tra amministrazione e residenti, per definire con trasparenza tempi, responsabilità e soluzioni concrete. Le periferie non sono zone di serie B. Una città è viva, civile e giusta solo quando tutti i suoi cittadini si sentono al sicuro, ascoltati e rispettati, indipendentemente dalla via o dal quartiere in cui vivono. In attesa di un riscontro formale da parte dell’Amministrazione Comunale, ci riserviamo di attivare tutte le forme di pressione civile, politica e legale per ottenere il ripristino di un diritto basilare: la luce".