Mercato San Severino, rischio idrogeologico: lavori nella frazione di Acquarola Intervento da un milione e mezzo di euro

Con l’inizio ufficiale dei lavori alla frazione Acquarola di Mercato San Severino, un altro punto fragile del territorio viene messo in sicurezza sul versante della mitigazione del rischio idrogeologico e della difesa del suolo.

L’intervento, per un importo complessivo di circa 1 milione e mezzo di euro, è un altro tassello che va ad aggiungersi al programma delle opere pubbliche per l’ambiente e la tutela del territorio.

I lavori interessano i valloni della frazione e sono stati strutturati allo scopo di garantire una regolarizzazione dei fenomeni di deflusso delle acque attraverso una serie di sistemazioni idraulico forestali, interventi di ingegneria naturalistica ed inserimento di briglie, argini e difese spondali.

UNA DIFESA DA FENOMENI METEO VIOLENTI. «Con l’intervento ad Acquarola andiamo a puntellare un altro punto fragile del territorio, maggiormente esposto a smottamenti ed allagamenti in coincidenza soprattutto di fenomeni meteorologici di particolare intensità ormai sempre più frequenti ed improvvisi – spiega il Sindaco Antonio Somma – La messa in sicurezza dei valloni ci consentirà in questo modo di proteggere il centro abitato ed i terreni coltivati dal rischio idraulico e geologico, così come abbiamo fatto con l’intervento a Spiano e come faremo con gli interventi alla Vasca Coscia ed al Vallone del Traino».