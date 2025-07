Ambiente, Battipaglia rafforza il suo impegno con l'Associazione Plastic Free Un passo strategico per avviare azioni concrete contro l’inquinamento

L’Amministrazione Comunale di Battipaglia, tramite l’Assessorato all’Ambiente, ha ufficialmente siglato un nuovo Protocollo d’Intesa con l’associazione Plastic Free Odv, rafforzando il proprio impegno per la tutela del territorio e la promozione di pratiche sostenibili.

L'accordo



L’accordo rappresenta un passo strategico per avviare azioni concrete contro l’inquinamento da plastica, coinvolgendo attivamente cittadini, scuole e imprese. Tra gli obiettivi principali: la riduzione dell’uso della plastica monouso, l’educazione ambientale e l’organizzazione di campagne di pulizia e sensibilizzazione, in particolare nelle aree più sensibili come le sponde del fiume Tusciano e le spiagge cittadine.

“L’approvazione di questo Protocollo è un segnale forte: Battipaglia vuole essere protagonista nella sfida per un ambiente più sano e vivibile. Insieme a Plastic Free, un’associazione che lavora con grande serietà e passione, possiamo costruire una comunità più consapevole e attenta”, ha dichiarato l’assessore all’Ambiente.



Nel dettaglio, Plastic Free si impegna a:

• sensibilizzare i cittadini attraverso attività di comunicazione e coinvolgimento attivo;

• organizzare eventi di raccolta rifiuti, passeggiate ecologiche e lezioni nelle scuole;

• allestire stand informativi e promuovere la segnalazione di abbandoni illeciti.

Il Comune di Battipaglia, da parte sua, garantirà:

• il supporto logistico alle attività di pulizia, assicurando il ritiro tempestivo dei rifiuti raccolti;

• attenzione prioritaria alle segnalazioni ambientali inviate dall’associazione.

Con questa intesa, Battipaglia rafforza il suo impegno verso un futuro più sostenibile, promuovendo un cambiamento culturale necessario e urgente.