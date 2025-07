Protezione Civile: Nocera Inferiore finanziati da Regione Campania 71mila euro Un risultato strategico per la sicurezza della comunità

Con il Decreto Dirigenziale n. 452 del 29 luglio 2025, la Regione Campania ha pubblicato le graduatorie definitive dell’Avviso Pubblico per la Pianificazione di Protezione Civile a scala comunale, intercomunale e provinciale.

I dettagli



Nocera Inferiore è ufficialmente tra i Comuni ammessi al contributo regionale per € 71.000,00, un risultato importante che consentirà di pianificare in modo ancora più efficace le misure di prevenzione e gestione delle emergenze sul territorio.



Si tratta di un risultato strategico per la sicurezza della comunità e per la capacità di prevenzione e risposta del nostro territorio alle emergenze. “Un sentito ringraziamento agli uffici comunali competenti per il lavoro svolto con professionalità e tempestività, che ha permesso di raggiungere questo ulteriore importante obiettivo per la collettività ed alla Regione Campania per la sensibilità dimostrata in questi temi”, dichiara il Sindaco Paolo De Maio.