Nocera Inferiore: manutenzione straordinaria nelle scuole Il sindaco: "Per garantire ambienti sicuri e accoglienti in vista dell’inizio del nuovo anno"

A Nocera Inferiore sono stati completati i lavori di ripristino del manto asfaltato nel cortile del ???????????? ???????????????? ?????????????????????? – ???????????? ???? ?????? ?????????????? e lungo la strada adiacente al ???????????? ???????????????? ?????????????????????? "?????????? ???????????? ???? ????????????????" – ???????????? ???? ?????? ???? ????????????????.

I dettagli

Inoltre, con un intervento di spicconatura, trattamento e ricostruzione delle parti ammalorate degli orizzontamenti, rifacimento della controsoffittatura con struttura armata del tipo antisfondellamento e nuova illuminazione a Led, sono iniziati gli interventi radicali di manutenzione straordinaria atti al risanamento del solaio all’intradosso di copertura dei 420 mq circa di corridoi del secondo piano del plesso scolastico che ospita il ?????????????? ???????????????? ?????????????????????? “???? ??????????????”, sito in Via Martinez y Cabrera.

“Proseguiamo con impegno i lavori di manutenzione straordinaria per garantire ambienti sicuri e accoglienti in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico per i nostri bambini“, conclude il Sindaco Paolo De Maio.