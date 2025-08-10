Vietri, analisi Arpac ok: il mare è tornato balneabile Ad annunciarlo il sindaco De Simone

"L’amministrazione comunale di Vietri sul Mare guidata dal sindaco Giovanni De Simone comunica che, a seguito di nuove analisi effettuate dall’Arpac sulle acque di balneabilità nel tratto di costa antistante la nostra città e che in precedenza, in alcuni tratti, avevano fatto registrare parametri microbiologici non conformi ai minimi di legge, queste hanno avuto esito positivo". E' quanto si legge in una nota di Palazzo di città.

Disposta dalla stessa Arpac la riammissione alla balneazione dei tratti interessati. Il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone ha quindi disposto una nuova ordinanza che revoca il divieto di balneazione. Pertanto, il mare antistante la nostra città torna ad essere fruibile senza alcun pericolo per la salute pubblica.