Vietri sul Mare, blitz in spiaggia: il plauso del sindaco De Simone "Intensificare i controlli per garantire la libera e corretta concorrenza"

L’amministrazione comunaledi Vietri sul Mare ha espresso tutto il suo compiacimento ed il proprio convinto plauso alla Guardia Costiera di Salerno per l’intervento effettuato nelle prime ore del mattino sulla spiaggia libera di Vietri sul Mare nei confronti di una struttura balneare irregolare e che ha portato alla denuncia del presunto responsabile ed al sequestro di numerose attrezzature, restituendo alla libera fruizione un’area demaniale marittima di circa 400 metri quadrati e ripristinando la legalità su quel tratto di spiaggia.

«Come amministrazione siamo da sempre impegnati per il rispetto delle regole, in questo caso nei settori del turismo e del commercio - dichiara il sindaco Giovanni De Simone - e siamo grati agli uomini della Capitaneria di Porto di Salerno per l’intervento sul nostro territorio e per il lavoro che svolgono ogni giorno. Nello stesso tempo auspichiamo nuovi e frequenti controlli su tutto il litorale non solo da parte della Guardia Costiera ma anche degli altri Corpi di Polizia per garantire la libera e corretta concorrenza ma anche il rispetto della legge nell’ambito della sicurezza delle persone e delle cose».