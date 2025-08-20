Scafati, appello di Santocchio: "Puntiamo al rilancio con Cirielli" Il coordinatore cittadino di Fdi: "Territorio dimenticato dalla Regione, si volti pagina"

“Abbiamo assistito a dieci anni di disastri e approssimazione. Il nostro ospedale ha perso prima il pronto soccorso e poi anche il primo intervento. Il disinquinamento del Sarno è rimasto solo propaganda, e oggi la situazione è addirittura peggiorata. Non un solo euro è stato investito per il rilancio del territorio: commercio, industria, turismo sono stati completamente ignorati, mentre le poche risorse disponibili sono state spese male, a favore di pochi e a danno di molti”. Lo denuncia in una nota il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Scafati, Mario Santocchio puntando il dito contro l'attuale governo regionale.

“Oggi più che mai serve un candidato governatore autorevole, competente ed espressione del territorio. In questo senso la figura del viceministro Edmondo Cirielli rappresenta una garanzia di serietà e capacità. Allo stesso modo, riteniamo fondamentale che Scafati possa esprimere una candidatura al Consiglio regionale che vada oltre gli steccati ideologici e i personalismi. Serve un nome che rappresenti merito, competenza e il confronto reale con cittadini e partito. Non basta la sola volontà, servono serietà e capacità”.

Il coordinatore conclude ribadendo l’impegno di Fratelli d’Italia a Scafati: “Stiamo lavorando con determinazione e siamo ormai in dirittura d’arrivo su un nome capace di incarnare questi valori e di dare voce alle esigenze della nostra città. Lo dobbiamo a Scafati e agli scafatesi”.