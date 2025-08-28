"Dentro il Suono": a Valva il concerto conclusivo del workshop internazionale Protagonisti giovani musicisti provenienti da Europa, America e Asia

Sabato 30 agosto 2025, alle ore 19.00, l’Auditorium Scelsi di Valva ospiterà il concerto di chiusura del workshop internazionale di composizione diretto dal maestro Stefano Gervasoni, tra i maggiori compositori contemporanei e docente al Conservatorio Superiore di Parigi.

L'incontro

L’incontro, che vedrà protagonisti giovani musicisti provenienti da Europa, America e Asia, rappresenta il momento conclusivo di un percorso di studio e ricerca musicale che ha trasformato Valva in un crocevia di talenti e culture.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Theia di Salerno, in collaborazione con il Comune di Valva, e si inserisce nel progetto “Dentro il Suono”, nato con l’obiettivo di valorizzare Villa D’Ayala, recentemente restituita alla comunità dopo i preziosi lavori di restauro conclusi nella primavera 2025.

«Accogliere a Valva giovani musicisti provenienti da tutto il mondo, guidati da un maestro del calibro di Stefano Gervasoni, è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità – dichiara il sindaco Giuseppe Vuocolo –. Questo evento non è soltanto un momento culturale di altissimo livello, ma anche la dimostrazione concreta di come la bellezza di Villa D’Ayala e del nostro territorio possa diventare attrattore di esperienze internazionali, capaci di generare nuova linfa e nuove prospettive per il futuro».

Il concerto del 30 agosto sarà dunque non solo un’occasione musicale di alto profilo, ma anche un momento che unisce formazione, creatività e valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.