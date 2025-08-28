"Dentro il Suono": a Valva il concerto conclusivo del workshop internazionale

Protagonisti giovani musicisti provenienti da Europa, America e Asia

dentro il suono a valva il concerto conclusivo del workshop internazionale
Valva.  

Sabato 30 agosto 2025, alle ore 19.00, l’Auditorium Scelsi di Valva ospiterà il concerto di chiusura del workshop internazionale di composizione diretto dal maestro Stefano Gervasoni, tra i maggiori compositori contemporanei e docente al Conservatorio Superiore di Parigi.

L'incontro

L’incontro, che vedrà protagonisti giovani musicisti provenienti da Europa, America e Asia, rappresenta il momento conclusivo di un percorso di studio e ricerca musicale che ha trasformato Valva in un crocevia di talenti e culture.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Theia di Salerno, in collaborazione con il Comune di Valva, e si inserisce nel progetto “Dentro il Suono”, nato con l’obiettivo di valorizzare Villa D’Ayala, recentemente restituita alla comunità dopo i preziosi lavori di restauro conclusi nella primavera 2025.

«Accogliere a Valva giovani musicisti provenienti da tutto il mondo, guidati da un maestro del calibro di Stefano Gervasoni, è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità – dichiara il sindaco Giuseppe Vuocolo –. Questo evento non è soltanto un momento culturale di altissimo livello, ma anche la dimostrazione concreta di come la bellezza di Villa D’Ayala e del nostro territorio possa diventare attrattore di esperienze internazionali, capaci di generare nuova linfa e nuove prospettive per il futuro».

Il concerto del 30 agosto sarà dunque non solo un’occasione musicale di alto profilo, ma anche un momento che unisce formazione, creatività e valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Ultime Notizie