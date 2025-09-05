La ceramica vietrese nel Patrimonio Culturale Immateriale della Campania "Un valore assoluto del territorio e dei suoi abitanti"

Con decreto dirigenziale 382 del 13 agosto 2025 la Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania, su istanza del Comune di Vietri sul Mare, ha notificato l’avvenuta iscrizione nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano (IPIC) dei saperi tradizionali dell’artigianato della ceramica vietrese.

I dettagli

Viene così sancito l’indubbio valore storico, culturale e sociale dell’arte della ceramica di Vietri sul Mare che dal XVI secolo rappresenta un valore assoluto del territorio e dei suoi abitanti. Alla ceramica vietrese viene legittimata la riconoscibilità in tutto il mondo, la tradizione secolare dell’arte manuale e pittorica e dei suoi colori unici, la forte identità radicata nella comunità e diffusa anche attraverso vari percorsi, come il museo provinciale della ceramica di Villa Guariglia, l’adesione alla AICC - Associazione Italiana Città della Ceramica, la nascita della Scuola di Ceramica di Vietri sul Mare, la creazione del Portale della Ceramica Vietrese, l’istituzione nel 1994 del Premio Internazionale “Viaggio Attraverso la Ceramica”, l’avvio dell’iter per il riconoscimento del marchio Igp da parte dei ceramisti vietresi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed altre iniziative ancora.

«Un atto atteso e dovuto nei confronti del nostro tesoro più prezioso – ha dichiarato Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare – che ci rende ancora più orgogliosi di un patrimonio che ormai travalica i nostri confini e che dobbiamo difendere dai pericoli della globalizzazione». Soddisfatto anche l’assessore alla ceramica Daniele Benincasa che ha seguito fin dai primi passi dell’istanza di riconoscimento: «Si tratta di un tassello nel cammino di valorizzazione della ceramica vietrese che negli anni ha saputo affrontare tante sfide. Era giusto riconoscere agli artigiani vietresi il valore del loro lavoro e del loro estro artistico»