Roccapiemonte, soggiorno climatico a Rimini per 40 over 65 Il sindaco Pagano: "Un’occasione importante per divertirsi e socializzare"

Sono partiti stamattina all’alba i 40 over 65 di Roccapiemonte, alla volta di Rimini, città scelta quest’anno per il soggiorno climatico organizzato dal Comune. Nell’ambito delle iniziative rivolte all’area anziani, i partecipanti resteranno per una settimana in terra romagnola. “Rispetto agli anni precedenti abbiamo deciso di far conoscere nuovi posti del nostro magnifico paese ai nonnini di Roccapiemonte. Un’occasione importante per divertirsi e socializzare, tra relax e svago. Rimini è un po' la capitale del divertimento estivo italiano. Abbiamo scelto una struttura di assoluto prestigio, un hotel quattro stelle che garantirà tutti i comfort per i nostri concittadini. In questi sette giorni, previsti dal progetto soggiorno climatico 2025, accompagnati anche da alcuni dipendenti dell’area servizi alla persona del Comune, avranno certamente la possibilità di visitare le bellezze della Riviera Romagnola e una città fantastica come Rimini”, ha dichiarato il sindaco Carmine Pagano.