Accordo a Scafati: più tutele per gli addetti alle pulizie degli uffici comunali Soddisfatto Gerardo Rosanova della Flaica Cub Salerno

Un segnale di attenzione concreta ai lavoratori e alla qualità del servizio pubblico è arrivato dal cantiere del Comune di Scafati, dove la società Miorelli Service e le organizzazioni sindacali, con il supporto delle rappresentanze sindacali aziendali, hanno siglato un nuovo accordo aziendale che ha ricevuto l’approvazione unanime dei dipendenti.

L'intesa



L’intesa introduce miglioramenti significativi per il personale impiegato per le pulizie degli uffici comunali, a partire dall’incremento dell’orario settimanale da 14 a 16 ore, fino al riconoscimento di buoni pasto mensili e a una gestione dei turni più flessibile e attenta alle esigenze operative e personali.



“È un risultato importante - dichiara Gerardo Rosanova, segretario generale della Flaica Cub Salerno - perché non solo assicura maggiore stabilità occupazionale ai lavoratori, ma dimostra anche che attraverso il confronto costruttivo si possono raggiungere soluzioni che tengano insieme competitività aziendale e diritti. Abbiamo lavorato con determinazione per ottenere condizioni più eque e oggi possiamo dire di aver compiuto un passo avanti”.



Rosanova ha sottolineato anche il valore del metodo adottato: “La piena condivisione dei dipendenti e la disponibilità della Miorelli Service a sedersi al tavolo con serietà hanno reso possibile un’intesa che tiene conto delle esigenze di tutti. È un esempio di come, anche in contesti complessi come quello degli appalti di servizi, si possano trovare equilibri virtuosi”.



L’accordo, che sostituisce ogni precedente pattuizione per il cantiere del Comune di Scafati, rappresenta dunque un impegno reciproco: da un lato i lavoratori vedono riconosciute maggiori tutele e un’organizzazione del lavoro più sostenibile; dall’altro l’azienda rafforza la propria capacità di rispondere con efficienza alle richieste dell’ente pubblico e di consolidare la propria posizione nel mercato dei servizi.



Dunque, l’accordo si configura come un modello di relazioni industriali equilibrate e orientate al futuro.